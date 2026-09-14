Приколы со смыслом: картинки, где всё не так просто

Иногда одна картинка скажет больше, чем длинная статья. Собрали подборку изображений, где под маской шутки прячется вполне себе серьёзная мысль.
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