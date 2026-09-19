Почти треть работников в Германии используют ИИ без разрешения

Искусственный интеллект без официального разрешения работодателя используют в профессиональной деятельности 29,1% сотрудников немецких компаний, сообщила 19 сентября газета Welt am Sonntag со ссылкой на исследование bнститута немецкой экономики (IW).
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