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Аргументы и Факты

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Мерцу дали пощёчину: в Германии нанесли удар по главным друзьям Зеленского

Мерцу дали пощёчину: в Германии нанесли удар по главным друзьям Зеленского

«Альтернатива для Германии», получившая более 38% голосов на выборах в Мекленбурге - Передней Померании, вряд ли сможет сформировать коалиционное правительство, так как этому всячески противодействуют другие партии.

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