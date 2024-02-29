На Ямале пациентов с хроническими заболеваниями будут наблюдать ежедневно

Это станет возможно благодаря проекту дистанционного мониторинга. Ежедневный контроль состояния здоровья больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, ишемией и хронической сердечной недостаточностью будут вести врачи Салехардской, Ноябрьской, Надымской и Новоуренгойской больниц.
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