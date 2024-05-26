В Солотче проведут очередной фестиваль «Земля Паустовского»

Для жителей филармония и ТЮЗ, дом-музей Пожалостина и библиотека Горького подготовили лекции по искусству и природоведению, спектакли по мотивам произведений писателя, квесты, занятия по основам турпохода, уроки для юных следопытов.
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