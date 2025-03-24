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Астрофизик заявил, что физические константы могут указывать на существование Бога

Астрофизик заявил, что физические константы могут указывать на существование Бога

Доктор Вилли Сун на Tucker Carlson Network / © Screengrab / YouTube / Tucker Carlson Замечания доктора Суна перекликаются с аргументами философов и ученых, таких как Ричард Суинберн и Робин Коллинз, которые сформулировали аргумент тонкой настройки, предполагающий, что точные условия Вселенной указывают на разумного создателя.

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