Астрофизик заявил, что физические константы могут указывать на существование Бога

Доктор Вилли Сун на Tucker Carlson Network / © Screengrab / YouTube / Tucker Carlson Замечания доктора Суна перекликаются с аргументами философов и ученых, таких как Ричард Суинберн и Робин Коллинз, которые сформулировали аргумент тонкой настройки, предполагающий, что точные условия Вселенной указывают на разумного создателя.