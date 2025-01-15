«Сент-Луис» нанес поражение «Калгари». У Торопченко результативный пас

«Сент-Луис» на своей площадке обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.«Сент-Луис» на своей площадке обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.