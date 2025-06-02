Сильнейший выброс солнечной массы превзошел выбросы, ставшие причиной крупнейших за 20 лет бурь. Наиболее интенсивная фаза бури пройдена

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) сообщает, что наиболее интенсивная фаза бури от 01 июня 2025 года на настоящий момент пройдена, но в течение суток, 2 июня, возможны повторные всплески, в том числе сильные, хотя магнитных бурь пятого уровня быть точно не должно.