Стояногло поддержало большинство избирателей в Приднестровье

Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Приднестровье. Об этом сообщила ЦИК после обработки 100 процентов протоколов с участков, где голосовали жители непризнанной республики.
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