Пассажиры S7 опять не смогли улететь из Новосибирска из-за овербукинга

Новосибирская транспортная прокуратура в очередной раз привлекла за овербукинг S7 Airlines. Из-за отсутствия свободных мест в самолете, пассажиры авиакомпании не смогли улететь из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск.
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