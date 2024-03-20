Пассажиры S7 опять не смогли улететь из Новосибирска из-за овербукинга

Новосибирская транспортная прокуратура в очередной раз привлекла за овербукинг S7 Airlines. Из-за отсутствия свободных мест в самолете, пассажиры авиакомпании не смогли улететь из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск.