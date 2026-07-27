Экс-футболист Ловчев: мне непонятно сегодняшнее поколение футболистов

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев раскритиковал защитника казанского "Рубина" Илью Рожкова за удаление в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", передает "Матч ТВ".
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