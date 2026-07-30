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Газета.ру

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США сделали In God We Trust национальным девизом 70 лет назад

США сделали In God We Trust национальным девизом 70 лет назад

Россия позиционирует себя как защитника традиционных ценностей и религий. Она противостоит "бездуховному" Западу, где в церквях заключают однополые браки, а во многих кругах в США считается неполиткорректным публично поздравлять кого-то с Рождеством.

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