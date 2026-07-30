Россия позиционирует себя как защитника традиционных ценностей и религий. Она противостоит "бездуховному" Западу, где в церквях заключают однополые браки, а во многих кругах в США считается неполиткорректным публично поздравлять кого-то с Рождеством.
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