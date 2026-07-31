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Ротенберг: «Через год мы хотели бы провести юниорский турнир с Канадой и США. Диалог есть»

Ротенберг: «Через год мы хотели бы провести юниорский турнир с Канадой и США. Диалог есть»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, что в 2027 году возможно проведение турнира с участием сборных России, Канады и США.

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