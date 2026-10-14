Загрязнение воздуха в Сингапуре достигло максимума с начала года

В Сингапуре уровень загрязнения воздуха достиг максимального значения с начала 2026 года на фоне усиления задымления из-за природных пожаров в Индонезии, сообщает Reuters.
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