Истерия во Франции: Макрон сразил своих соотечественников резким заявлением о Путине

Даже такое совпадение бывает, когда одновременно возникают истерия и громкий хохот. И все это свидетельствует о том, что общество не просто выражает свое недовольство, а еще и одновременно с юмором воспринимает любые громкие заявления.
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