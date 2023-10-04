В России начали тестирование аналога китайской системы социального рейтинга

В России совсем скоро может появиться система социального рейтинга по китайскому образцу. По задумке авторов, с её помощью будут отслеживаться все активности человека: здоровый образ жизни, госнаграды, кредитная история, посты в соцсетях, гражданская позиция, занятия спортом, судимости и многое другое.