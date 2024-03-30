Слуцкий предупредил Зеленского о неуместности торга за территории России

Торг с Украиной за территории ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей является неуместным. Переговоры Москвы и Киева могут проводится исключительно с учетом актуальных на данный момент территориальных реалий.
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