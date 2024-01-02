Петербург бьет температурные рекорды

Петербуржцы пережили самую холодную ночь с начала этой зимы. К шести часам утра температура воздуха на городской метеостанции составила минус 20,9 градуса, это на 2,6 градуса ниже, чем было вчера, отметил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
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