Пример очередного использования портативной игровой консоли Steam Deck в качестве пульта управления дистанционной турели с 7,62-мм пулемётом M240.
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Пример очередного использования портативной игровой консоли Steam Deck в качестве пульта управления дистанционной турели с 7,62-мм пулемётом M240.
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