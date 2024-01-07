Военнослужащие ЦВО встретили Рождество Христово на Урале

Верующие военнослужащие встретили Рождество в храмах и часовнях соединений и воинских частей, где были проведены праздничные богослужения и молебны, после которых желающие приняли участие в крестном ходе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии