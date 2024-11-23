«Поможет только чудо». Босс McLaren – о шансах Норриса на титул

«Поможет только чудо». Босс McLaren – о шансах Норриса на титулGetty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор McLaren Зак Браун признал, что для Ландо Норриса борьба за титул в сезоне-2024 фактически закончена.
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