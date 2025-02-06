"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов

Светлана Ефименко

СКОЛЬК ПИСАЛИ ПРО ЗАБОЛЕВАНИЯ ,С КОТОРЫМИ ПРИЕХАЛИ НАШИ "СОСЕДИ И НЕЗАМЕНИМЫЕ СОТРУДНИКИ" К НАМ! НИКТО НЕ ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЕ! МОЖЕТ СЕЙЧАС ЗАБЬЮТ ТРЕВОГУ!А СКОЛЬКО ИЗНОСИЛОВАНИЙ БЫЛО И ОНИ ЗАРАЗИЛИ ИХ НЕ ХОТЯТ ЛЕЧИТЬ ТАК ОНИ СЮДА ПРИВЕЗЛИ СВОЮ ЗАРАЗУ! А СКОЛЬКИМ НАШИМ ЖЕНЩИНАМ ГОЛОВУ ЗАМОРОЧИЛИ, А ТЕ И РАДЫ ЧТО "КРАСАВЕЦ"ЗАХОТЕЛ НА НЕЙ ЖЕНИТСЯ, А ЕМУ ЧТО НАДО БЫЛО !?ПРОПИСКА И ВСЕ ЕЩЕ ОТОБРАТЬ ЕЕ ЖИЛЬЕ! А ПОТОМ ЕЩЕ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ "ПРЕКРАСНОЙ "ЛЮБВИ!"