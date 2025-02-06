Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов

"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на очередном заседании по миграционной политике поднял очень важную тему, которая почему-то доселе не поднималась ни в общественном пространстве, ни на государственном уровне.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Предложение замечательное, исполнение будет?!
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12 час.
Светлана Ефименко
СКОЛЬК ПИСАЛИ ПРО ЗАБОЛЕВАНИЯ ,С КОТОРЫМИ ПРИЕХАЛИ НАШИ &quot;СОСЕДИ И НЕЗАМЕНИМЫЕ СОТРУДНИКИ&quot; К НАМ! НИКТО НЕ ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЕ! МОЖЕТ СЕЙЧАС ЗАБЬЮТ ТРЕВОГУ!А СКОЛЬКО ИЗНОСИЛОВАНИЙ БЫЛО И ОНИ ЗАРАЗИЛИ ИХ НЕ ХОТЯТ ЛЕЧИТЬ ТАК ОНИ СЮДА ПРИВЕЗЛИ СВОЮ ЗАРАЗУ! А СКОЛЬКИМ НАШИМ ЖЕНЩИНАМ ГОЛОВУ ЗАМОРОЧИЛИ, А ТЕ И РАДЫ ЧТО &quot;КРАСАВЕЦ&quot;ЗАХОТЕЛ НА НЕЙ ЖЕНИТСЯ, А ЕМУ ЧТО НАДО БЫЛО !?ПРОПИСКА И ВСЕ ЕЩЕ ОТОБРАТЬ ЕЕ ЖИЛЬЕ! А ПОТОМ ЕЩЕ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ &quot;ПРЕКРАСНОЙ &quot;ЛЮБВИ!&quot;
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8 час.
Валерий Беседин
Призвал кто? Медведев. Призвал кого?... Конкретно (фамилии, должности), какие поставлены задачи, сроки исполнения????!!! Если этого нет, то это словоблудие.
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8 час.
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