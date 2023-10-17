Мемуары Джады Пинкетт Смит "разбудили" Уилла Смита

Уилл Смит впервые отреагировал на откровения своей супруги Джады Пинкетт Смит, содержащиеся в ее мемуарах “Достойная”, которые она активно продвигает в средствах массовой информации и которые появятся на полках магазинов во вторник, 17 октября 2023 года.