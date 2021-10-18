Ни топора, ни самореза. Взгляд на российское производство

Несекретные материалыБизнес и финансыНи топора, ни самореза. Взгляд на российское производство автор - Берега мнений Всем здравствуйте! Бытует мнение, что в России не производят вообще ничего.Вернуться к статье126НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ДенисовЛюбимая тема либерастов- в России ничего своего нет! Если жить с закрытыми глазами то действительно ничего!Vиктор ГулякаРоссийский товар безусловно есть, вот только хозяева сетевых супер-пупер-маркетов стараются купить за копейку канарейку и продать по цене какаду, а отечественными производителями пренебрегают. Достаточно отъехать от Первопрестольной 75-100 км и находишь качественные натуральные продукты, не имеющие ничего общего с агрохолдингами и по нормальной цене. То же самое и с инструментальными секторами. Да, угловато, да, не айс порой, но есть и работает не хуже раскрученных брендов, особенно для бытовых нужд. Справедливости ради хочу сказать, что топоры и лопаты советской эпохи не раритет, а качественный, добротно сделанный инвентарь. Реставрирую постоянно, а "нонешнее Гэ" штампуют из фольги наверно, полгода - судьба на переплавку.Валера ЮшковКупил вроде Российский ТВ но оказалось что в нём только программное обеспечение наше, а всё железо с Китая.igor petrovзанимаюсь торговлей , когда в россии не было светодиодных ламп ездил в китай на завод по изготовлению этих ламп . Гуанчжоу. Предложение с китайской стороны покупаешь минимум 500 лампочек на упаковках пишут русским языком изготовлено россия г. ..... И мелкими буквами завод такой гуаньчжоу. так у нас в стране работают 99 % заводов. почитайте упаковку или попросите сертификат или письмо.Alexander AksenovВ Китае любую страну производителя нарисуют по желанию клиента.Или многие думают,что бренды Космос,Облик,Старт,Российское производство....Марина ПанаеваАфтыр,конечно,может лопнуть от гордости,но этикетка на товаре ещё НИЧЕГО не значит. Соседка по даче долгое время работала на нашей татарстанской обувной фабрике и рассказывала,что пошив обуви давно уже происходит в Китае. В Казань её привозят вагонами,работники фабрики укладывают её в коробки , приклеивают этикетки местной фабрики и вуаля- покупайте обувь "российской" фабрики с гордым названием "Спартак"...точно также происходит и с лекарствами...в России уже давно нет собственного производства даже аспирина,парацетамола и ибупрофена,составляющую основу многих лекарств...всю субстанцию привозят из Китая и Индии,в России их просто таблетирут и упаковывают в блистеры...точно также происходит с карандашами,фломастерами и прочими детскими товарами...да что там карандаши,у нас посевной фонд картофеля привозится из Голландии,только на днях об этом рассказывали на канале ОТР.БОБорис ОсиповЯ из Казани...Марина ПанаеваИ что,что из Казани?да хоть из Мухосранска... опровергни,убогий или не умничай:)))) кстати,сейчас "Спартак" закрыли,завод обанкротился...БОБорис ОсиповГы...как работал, так и работает...Хозяина только сменил...АЮ МедведьА вот и не правда Просто Спартак переехал в Китай. Лично мне там предлагали работу механиком по оборудованию. Марина интересно ты все время такая агресивная хамка. Тебя наверно кто то обидел или мужик бросил. Хамством пытаешся скрыть свою ущербность. Видимо сама из мухосранска, вот тебя жаба и душит. А в статье все правда. Мы можем и Китайского не завозить. Своего навалом.Владимир БезбадченкоТри вагона саморезов? В месяц? А топор-то просто обрезан и перевёрнут задом наперёд! Им не поработаешь. Я плотник старый, мне пули отливать бесполезно! Кастрюли РФ-овские-наша гордость? А чего же станков не предлагают отечественных? Секретные? Написать можно что угодно, а вот марку станка и не назвали.Владимир БезбадченкоАЮ Медведь банальный демагог. Врёт как дышит. Его механиком в Китай? А китайский как, язык? Или слесарей тоже из РФ выдернут? И хамит женщине! Демагог!Комментировать
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