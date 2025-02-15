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Прорыв блокады и День влюбленных равнозначны для «Левашовского хлебозавода»

Прорыв блокады и День влюбленных равнозначны для «Левашовского хлебозавода»

В Санкт-Петербурге «Левашовский хлебозавод» отметил День святого Валентина, к которому в России относятся неоднозначно, ровно также, как и значимую для всех петербуржцев годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

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