Заело перфокарту

Восстание мумий — уже не дурной сон.Совершенно полоумная, сьехавшая с последних катушек нерусская дамочка Лизко́ Трус, называющая себя министром индел Британии, уверенно идёт на смену временно отошедшему от премьерских дел "Бо́рису" Джонсону.