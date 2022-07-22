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Заело перфокарту

Заело перфокарту

Восстание мумий — уже не дурной сон.Совершенно полоумная, сьехавшая с последних катушек нерусская дамочка Лизко́ Трус, называющая себя министром индел Британии, уверенно идёт на смену временно отошедшему от премьерских дел "Бо́рису" Джонсону.

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