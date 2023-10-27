В Чувашии первокурсники Детской полицейской академии приняли присягу

Торжественную клятву верности Академии и Юнармиии ребята произнесли перед своими педагогами и товарищами, наставниками из МВД по Чувашской Республике и ветеранами органов внутренних дел, вооруженных сил, представителями общественности.
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