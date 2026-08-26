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Газета.ру

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Диетолог Залетова: рыба и шпинат помогут справиться с осенней сонливостью

Диетолог Залетова: рыба и шпинат помогут справиться с осенней сонливостью

Тыквенные семечки, шпинат и жирная рыба помогут справиться с осенней сонливостью. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

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