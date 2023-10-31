«Врачи без границ» в ужасе от удара Израиля по лагерю беженцев

Международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) во вторник, 31 октября, заявила, что в ужасе от авиаудара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа и призвала к немедленному прекращению огня, – сообщают СМИ.