Exeed провел Гран-При среди сотрудников дилерской сети

Проект «Гран-При EXEED» задумывался брендом не только как способ поощрить специалистов в их повседневной работе, но и подчеркнуть высокие премиальные стандарты EXEED в области послепродажного обслуживания, которые являются неотъемлемой частью работы каждого официального сервисного центра и каждого его сотрудника.
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