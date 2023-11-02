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Exeed провел Гран-При среди сотрудников дилерской сети

Exeed провел Гран-При среди сотрудников дилерской сети

Проект «Гран-При EXEED» задумывался брендом не только как способ поощрить специалистов в их повседневной работе, но и подчеркнуть высокие премиальные стандарты EXEED в области послепродажного обслуживания, которые являются неотъемлемой частью работы каждого официального сервисного центра и каждого его сотрудника.

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