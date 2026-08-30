stroimdom21
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stroimdom21

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Осенняя пересадка ирисов: как не остаться без цветения из-за неправильного деления

Осенняя пересадка ирисов: как не остаться без цветения из-за неправильного деления

Каждый раз, когда речь заходит об ирисах, я вспоминаю, сколько противоречивых советов можно услышать от разных садоводов.

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