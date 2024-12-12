Менеджер Pantera Capital делится инвестиционными идеями

Инвесторы сталкиваются со значительными трудностями при навигации в мире криптовалют. Многие считают, что токены вдохновленные животными, превосходят легитимные проекты, однако эта стратегия часто приводит к существенным потерям, иногда достигающим 99%.
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