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Царьград

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Пахолкова: Тур на Курильские острова в 2026 году стоит от 150 тыс. рублей

Пахолкова: Тур на Курильские острова в 2026 году стоит от 150 тыс. рублей

Наталия Пахолкова, первый заместитель министра туризма Сахалинской области, объявила на Восточном экономическом форуме, что в 2026 году стоимость летнего тура на Курильские острова стартует от 150 тыс.

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