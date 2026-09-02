Слова "Колобок", мессенджер "Макс", "НПЗ" вошли в топ-40 на звание "Слова года"

«Колобок», мессенджер «Макс», НПЗ, БПЛА, «нишевый», «нейрослоп» вошли в топ-40 слов-кандидатов на звание «Слова года-2026».
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