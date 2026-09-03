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Диетолог Дианова: кофе лучше пить после еды и в первой половине дня

Диетолог Дианова: кофе лучше пить после еды и в первой половине дня

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова выразила мнение, что здоровому взрослому человеку без противопоказаний стоит ограничиться двумя чашками кофе в день и распределять их на первую половину дня.

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