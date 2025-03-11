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В Курске упали обломки дронов: повреждено 8 домов, 126 дронов сбиты ПВО

В Курске упали обломки дронов: повреждено 8 домов, 126 дронов сбиты ПВО

В Курске из-за падения обломков украинских дронов повреждены восемь домов и четыре автомобиля. Александр Хинштейн сообщил о ночных атаках ПВО — сбито 126 дронов над регионом.

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