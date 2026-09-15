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Аргументы и Факты

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Лавров: Макрон может отговаривать лидеров Африки от поездки на саммит с РФ

Лавров: Макрон может отговаривать лидеров Африки от поездки на саммит с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон может пытаться отговорить африканских лидеров от участия в саммите Россия-Африка в ходе своей поездки.

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