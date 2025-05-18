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Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Дмитрия Артюхова на должность секретаря регионального отделения «Единой России»

Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Дмитрия Артюхова на должность секретаря регионального отделения «Единой России»

Председатель партии на встрече с губернатором обозначил приоритеты в работе. Дмитрий Артюхов рассказал, что сегодня в партии более 10 тысяч ямальцев и 3 тысячи сторонников, сформировано 13 местных и 209 первичных отделений.

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