Ни один из военнообязанных не пришёл в центры административных услуг Киева, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации Ни один из военнообязанных не пришёл в центры административных услуг Киева, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизацииУкраинские источники сообщают, что в первый день со вступления в силу принятого закона об ужесточении мобилизации в киевские центры предоставления административных услуг, в которых наравне с ТЦК (военкоматами) можно обновить свои данные, не пришло ни одного военнообязанного.