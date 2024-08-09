Пол Паркер против перехода Берге в «МЮ»: «Сандер дважды подряд вылетел из АПЛ. Но пресса любит поливать «Юнайтед» грязью и смотреть, сколько людей на это клюнет»

«Сандер Берге уже дважды вылетал из АПЛ. Кажется, с «Шеффилд Юнайтед» и с «Бернли»? Дважды подряд. Он ведь не талисман, приносящий удачу, правда? «Юнайтед» не захочет снова вылетать с позиций, дающих путевку в ЛЧ.