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Красноярская управляющая компания «Теремок» банкротится по иску ТГК-13

Красноярская управляющая компания «Теремок» банкротится по иску ТГК-13

Арбитражный суд Красноярского края принял решение признать заявление АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» о признании банкротом ООО «Управляющая компания «Теремок» обоснованным и ввести в отношении должника процедуру наблюдения (первая стадия банкротства).

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