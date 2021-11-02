Красноярская управляющая компания «Теремок» банкротится по иску ТГК-13

Бизнес и финансы

Арбитражный суд Красноярского края принял решение признать заявление АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» о признании банкротом ООО «Управляющая компания «Теремок» обоснованным и ввести в отношении должника процедуру наблюдения (первая стадия банкротства).