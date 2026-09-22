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Царьград

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В Новороссийске подача воды сократилась на 53% из-за сбоя на станции

В Новороссийске подача воды сократилась на 53% из-за сбоя на станции

В Новороссийске 22 сентября объём подачи воды сократили на 53% из-за сбоя внешнего электроснабжения на насосной станции Троицкого группового водовода.

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