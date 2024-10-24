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Путин: Украину используют для создания угроз безопасности России

Украину используют для создания критических угроз безопасности России, заявил Владимир Путин 24 октября на заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич" в Казани"Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируют при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - сказал Путин.

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