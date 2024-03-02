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Утренники во второй младшей и специальных группах ´Веснушчатое ассорти´, ´Пирог для мамы´.

Утренники во второй младшей и специальных группах ´Веснушчатое ассорти´, ´Пирог для мамы´.

Наступила долгожданная перемена: февраль на календаре сменился первым весенним месяцем - мартом. А это значит, что мы отмечаем самый весенний, самый нежный, самый любимый, самый красивый и милый праздник - 8 Марта.

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