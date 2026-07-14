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SPLETNIK

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"Любовь точно была". Ирина Винер выпустила спектакль о чувствах после развода с миллиардером Алишером Усмановым

"Любовь точно была". Ирина Винер выпустила спектакль о чувствах после развода с миллиардером Алишером Усмановым

Тренер российских гимнасток Ирина Винер выступила идейным вдохновителем спектакля "Наваждение" о чувствах внутри любовного союза двух гениев, который режиссёр Зарина Мухитдинова поставила на сцене БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.

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