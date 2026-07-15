Гана: Власти объявили, что ночной комендантский час в общинах Кери, Абреванко, перекресток Абреванко, Ньямбо, перекресток Ньямбо, Шари, Кромасе, Пауэр, Ньякома, Одоми 11, Бонаке и Нкванта в южном муниципалитете Нкванта региона Оти был изменен и теперь действует с 20:00 до 05:00 по местному времени/GMT.