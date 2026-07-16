Как бензиновые спекулянты с бочками обходят запреты: Подкуп работников АЗС заподозрил общественный деятель

Как бензиновые спекулянты с канистрами и бочками обходят запреты, в больших объёмах приобретая на заправках топливо для последующей перепродажи? Подкуп работников АЗС заподозрил общественный деятель Пётр Шкуматов.
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