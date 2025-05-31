Четверть миллиарда пчёл вылетели из перевернувшегося грузовика в США и блокировали автомобильное движение

В американском штате Вашингтон перевернулась фура с пчелами. Из автомобиля вылетели 250 млн насекомых, сообщил офис шерифа округа Уотком в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии