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Потеря уважения к ближнему или Первомай без шашлыков

Потеря уважения к ближнему или Первомай без шашлыков

Фото взято с сайта ikovrov.ru и принадлежит правообладателю Первомайские праздники всегда ассоциировались с началом дачного сезона и открытием пикников.

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