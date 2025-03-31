Дивиденды «Мать и дитя» могут составить 22 рубля на акцию

Совет директоров ГК «Мать и дитя» рекомендовал акционерам распределить прибыль по итогам 2024 года. Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», может выплатить дивиденды по итогам 2024 года.
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